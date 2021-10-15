Молодежные команды «Рубина», «Сочи» и ЦСКА обыграли своих соперников
ЦСКА на выезде минимально обыграл «Академию им. Коноплева» (1:0) в молодежном чемпионате России.
В параллельных играх турнира молодежка «Сочи» обыграла «Ахмат» (2:1), а «Рубин» в гостях вырвал победу у «Урала» (4:3).
М-Лига
12-й тур
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Носков, 81.
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
15 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:1 (2:0)
Голы: Колмаков, 24 (1:0). Павлов, 45 (2:0). Якуев, 72 (2:1).
Удаления: Миронов (Сочи — мол.), 4. Гаибов (Ахмат — мол.), 23. Чурсин (Сочи — мол.), 63.
Судья: Акулинин (Тула).
15 октября. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (2-е поле)».
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Рубин — мол.» (Казань) — 3:4 (1:1)
Голы: Зияисов, 8 (0:1). Новиков, 23 (1:1). Новиков, 51 (2:1). Моторин, 58 (2:2). Чебыкин, 65 (3:2). Фаттахов, 67 (3:3). Фаттахов, 84 (3:4).
Удаление: Новиков (Урал — мол.), 53.
Судья: Чембулатов (Кострома).
15 октября. Сысерть. Стадион «Бажовия».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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