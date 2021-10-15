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Молодежные команды «Рубина», «Сочи» и ЦСКА обыграли своих соперников

«Рубин», «Сочи» и ЦСКА обыграли своих соперников в молодежном чемпионате России
14:23
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ЦСКА на выезде минимально обыграл «Академию им. Коноплева» (1:0) в молодежном чемпионате России.

В параллельных играх турнира молодежка «Сочи» обыграла «Ахмат» (2:1), а «Рубин» в гостях вырвал победу у «Урала» (4:3).

М-Лига

12-й тур

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Носков, 81.

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

15 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».


«Сочи — мол.» (Сочи) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:1 (2:0)

Голы: Колмаков, 24 (1:0). Павлов, 45 (2:0). Якуев, 72 (2:1).

Удаления: Миронов (Сочи — мол.), 4. Гаибов (Ахмат — мол.), 23. Чурсин (Сочи — мол.), 63.

Судья: Акулинин (Тула).

15 октября. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (2-е поле)».


«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Рубин — мол.» (Казань) — 3:4 (1:1)

Голы: Зияисов, 8 (0:1). Новиков, 23 (1:1). Новиков, 51 (2:1). Моторин, 58 (2:2). Чебыкин, 65 (3:2). Фаттахов, 67 (3:3). Фаттахов, 84 (3:4).

Удаление: Новиков (Урал — мол.), 53.

Судья: Чембулатов (Кострома).

15 октября. Сысерть. Стадион «Бажовия».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
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Ювентус
Рома

П1

27%

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X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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15%

1.78

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Виктория Кравченко все материалы автора

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