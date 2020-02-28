«Крылья Советов» — «Оренбург»: Попович забил в дебютном матче за самарцев
19:15
Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович открыл счет в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга». 30-летний хавбек отличился в концовке тайма на 42-й минуте.
Для Поповича это первая официальная игра «Крыльев». Словенец перешел в самарский клуб этой зимой из «Цюриха».
В середине первого тайма «Крылья» остались в меньшинстве после фола Срджана Мияйловича в своей штрафной, а форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович не забил пенальти.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи