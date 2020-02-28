Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович открыл счет в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга». 30-летний хавбек отличился в концовке тайма на 42-й минуте.

Для Поповича это первая официальная игра «Крыльев». Словенец перешел в самарский клуб этой зимой из «Цюриха».

В середине первого тайма «Крылья» остались в меньшинстве после фола Срджана Мияйловича в своей штрафной, а форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович не забил пенальти.

Трансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург»