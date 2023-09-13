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Сегодня, 09:52

«Крылья Советов» близки к аренде хавбека ЦСКА Ушакова

Виктория Кравченко
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Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков станет игроком «Крыльев Советов», сообщает RT.

По данным источника, самарцы арендует 20-летнего россиянина с правом выкупа за 110 миллионов рублей. Футболист откажется от части зарплаты в этом сезоне.

У ЦСКА будет приоритетное право выкупа полузащитника у «Крыльев Советов» за 200 миллионов рублей.

Ушаков является воспитанником ЦСКА. Контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Всего в его активе 13 игр, 1 гол и 1 передача за армейцев. Трансферная стоимость игрока — 400 тысяч евро.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1202585-krylya-ushakov-cska-vykup
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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Ахмат

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