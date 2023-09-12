Акинфеев: «Не понимаю, как русский может унижать русского»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к хейту.

«Приезжаешь в регион, слышишь столько негатива, гадостей. Самое необидное — старый, пенсионер, иди на пенсию. После игры я всегда выходил, расписывался. Но когда начинается вот эта каша, начинают орать, кричать... Теперь я не выхожу. И те, к кому я не выхожу, не виноваты. Виновата вся эта публика. То, что они делают... Я останусь при своем мнении. А страдают совершенно нормальные люди, которые хотят сфоткаться. Ладно, раньше приезжали команды из Лиги чемпионов, Лиги Европы, а здесь... Ну что я могсделать одному человеку в Ростове? Кстати, он посмотрит, наверное, кайфанет. Я 15 лет его слышу: он и на «Олимпе» орал, и на новом стадионе. Всегда: «Акинфеев мертвый». Я не мог понять: мертвый в смысле мертвый или мертвый вратарь? Конкретики не было. Это, наверное, прикольно, но я не понимаю, как русский человек может унижать русского. Ты пришел на футбол, болей за «Ростов», кайфани. «Ты такой, ты сякой». Мы же ходим в театр, в кино. Не орем же там: «Да этот актер — такой-сякой». Ты пришел, посмотрел, насладился, похлопал, ушел», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

37-летний Акинфеев является игроком ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 он привел клуб к победе в Кубке УЕФА.