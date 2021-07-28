Источник назвал сумму, которую «Локомотив» должен будет выплатить Николичу при увольнении
23:45
Стала известна сумма, которую «Локомотив» должен будет выплатить главному тренеру Марко Николичу при увольнении. Как сообщает «РБ Спорт», отступные в контракте наставника «железнодорожников» составляют 3 миллиона евро.
Новый контракт Николича с «Локомотивом» был подписан в мае 2021 года. Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один.
41-летний сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли Кубок и заняли третье место в чемпионате России.
«Локомотив» получил путевку в групповой турнир Лиги Европы-2021/22.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/kompensatsiya-v-kontrakte-nikolicha-pri-uvol-nenii-3-mln-evro/
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