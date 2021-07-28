Источник назвал сумму, которую «Локомотив» должен будет выплатить Николичу при увольнении

Стала известна сумма, которую «Локомотив» должен будет выплатить главному тренеру Марко Николичу при увольнении. Как сообщает «РБ Спорт», отступные в контракте наставника «железнодорожников» составляют 3 миллиона евро.

Новый контракт Николича с «Локомотивом» был подписан в мае 2021 года. Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один.

41-летний сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли Кубок и заняли третье место в чемпионате России.

«Локомотив» получил путевку в групповой турнир Лиги Европы-2021/22.