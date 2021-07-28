Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник назвал сумму, которую «Локомотив» должен будет выплатить Николичу при увольнении

23:45
Теги:

Стала известна сумма, которую «Локомотив» должен будет выплатить главному тренеру Марко Николичу при увольнении. Как сообщает «РБ Спорт», отступные в контракте наставника «железнодорожников» составляют 3 миллиона евро.

Новый контракт Николича с «Локомотивом» был подписан в мае 2021 года. Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один.

41-летний сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли Кубок и заняли третье место в чемпионате России.

«Локомотив» получил путевку в групповой турнир Лиги Европы-2021/22.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kompensatsiya-v-kontrakte-nikolicha-pri-uvol-nenii-3-mln-evro/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Судьи на Олимпиаде поставили японца и китайца выше Нагорного. Хотя до самой последней секунды все могло быть иначе
Почему Пригожин отказался заступаться за Шульгина в суде
Подруга привязанной к авто женщины об убийце: Пользовался ей 10 лет
В ООН заявили о риске превращения Мьянмы в суперраспространителя COVID-19
Как часто можно есть рыбу?
vs
4
Офсайд