"Краснодар" подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб

"Краснодар" объявил, что полузащитники Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинут клуб по окончании сезона.

22 мая "быки" проведут открытую тренировку, после которой в амфитеатре парка, расположенного рядом со стадионом, состоится встреча болельщиков с главным тренером Мурадом Мусаевом, защитником Александром Мартыновичем и полузащитниками Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе.

У болельщиков будет возможность задать вопросы наставнику черно-зеленых, капитану команды и двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают наш клуб по истечении сроков своих контрактов, сообщает пресс-служба "Краснодара".

31-летний Каборе провел 123 встречи за "Краснодар" в различных турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. На счету 29-летнего Перейры 200 матчей, 29 голов и 33 результативные передачи.