«Краснодар» — «Пари НН»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 21 марта

«Краснодар» и «Пари НН» сыграют в 22-м туре чемпионата России в субботу, 21 марта. Матч пройдет на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток — в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодара» и «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 18:15. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за основными событиями игры «Краснодар» — «Пари НН» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Матч «Краснодар» — «Пари НН» в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 18.00 мск. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции «Матч ТВ»).

После 21 тура чемпионата России «быки» набрали 46 очков и занимают первое место в таблице, чемпионы опережают «Зенит» на одно очко. У нижегородцев — 20 очков и 14-я строчка при равенстве очков с «Оренбургом».

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