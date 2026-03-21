Агент Роналдо сообщил, что игрок пропустит матч «Ростова» против «Ахмата»
Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.
«С Роналдо все в порядке. Повреждение у него не такое серьезное. Думаю, что после международной паузы он будет готов играть», — сказал Гранжа «СЭ».
25-летний бразилец в этом сезоне провел за «Ростов» 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Ближайший матч «Ростов» проведет в РПЛ — 21 марта команда на выезде сыграет против «Ахмата».
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