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«Краснодар» — «Химки»: Корян реализовал пенальти со второй попытки

20:42
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Полузащитник «Химок» Аршак Корян забил пенальти в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Он сравнял счет — 2:2.

Причем в первый раз Матвей Сафонов справился с ударом, но главный арбитр встречи Сергей Лапочкин потребовал перебить удар. Во второй раз Корян был точен.

Отметим, что и сам пенальти был назначен после подсказки ВАР. Сергей Лапочкин долго смотрел видеоповтор, но все же зафиксировал игру рукой в штрафной.

Краснодар — Химки

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