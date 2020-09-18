Полузащитник «Химок» Аршак Корян забил пенальти в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Он сравнял счет — 2:2.

Причем в первый раз Матвей Сафонов справился с ударом, но главный арбитр встречи Сергей Лапочкин потребовал перебить удар. Во второй раз Корян был точен.

Отметим, что и сам пенальти был назначен после подсказки ВАР. Сергей Лапочкин долго смотрел видеоповтор, но все же зафиксировал игру рукой в штрафной.