«Краснодар» — «Химки»: Корян реализовал пенальти со второй попытки
20:42
Полузащитник «Химок» Аршак Корян забил пенальти в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Он сравнял счет — 2:2.
Причем в первый раз Матвей Сафонов справился с ударом, но главный арбитр встречи Сергей Лапочкин потребовал перебить удар. Во второй раз Корян был точен.
Отметим, что и сам пенальти был назначен после подсказки ВАР. Сергей Лапочкин долго смотрел видеоповтор, но все же зафиксировал игру рукой в штрафной.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи