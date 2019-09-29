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«Краснодар» — «Арсенал»: Шапи увеличил преимущество хозяев

20:25
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В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» принимает «Арсенал» из Тулы. Во втором тайме хозяева увеличили преимущество — 2:0.

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов отобрал мяч в штрафной у защитника туляков и пробил по воротам. Михаил Левашов справился с первым ударом, но все тот же Сулейманов первым успел к отскочившему мячу и добил его в сетку.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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