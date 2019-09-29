В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» принимает «Арсенал» из Тулы. Во втором тайме хозяева увеличили преимущество — 2:0.

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов отобрал мяч в штрафной у защитника туляков и пробил по воротам. Михаил Левашов справился с первым ударом, но все тот же Сулейманов первым успел к отскочившему мячу и добил его в сетку.

? Сулейманов обокрал в штрафной Григалаву и со второй попытки пробил Левашова.



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? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/q8B0BGtXnu — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019

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