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Сегодня, 10:22

«Краснодар» — 12-й клуб, которому удалось выиграть домашний зачет

Кирилл Бурдаков
Статистик
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«Краснодар» стал 12-м клубом, которому удалось выиграть домашний зачет. Причем больше раза это делали только четыре команды — «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Но сине-бело-голубые отдали домашнее первенство впервые за время работы Сергея Семака и упустили шанс приблизиться к красно-белым.

Команды, которые выигрывали домашний зачет в чемпионатах России:

Клуб

Сезоны

Победы

Сезоны побед

Спартак

32

10

1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2016/17, 2017/18

Зенит

29

8

2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Локомотив

32

3

2001, 2002, 2009

ЦСКА

32

3

2005, 2013/14, 2015/16

Текстильщик

5

1

1992

Ротор

14

1

1993

Алания

16

1

1996

Рубин

20

1

2003

Торпедо

17

1

2004

Динамо

31

1

2008

Анжи

11

1

2012/13

Краснодар

13

1

2023/24
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
0
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«Краснодар» вышел на первое место в списке лучших домашних команд чемпионата России

Смолов ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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