Константин Цзю назвал Дзюбу любимым футболистом в РПЛ

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю ответил на вопрос «СЭ», кто является его любимым футболистом в РПЛ.

«Кто самый любимый за все время? Сложно сказать. Из тех, кто играет сейчас, наверное, Дзюба. Он харизматичный! Это помогает ему играть», — сказал Цзю «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с клубом до конца сезона. На счету 34-летнего форварда шесть голов и четыре результативные передачи в шести матчах РПЛ.