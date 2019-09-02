Конате сменил «Тамбов» на «Химки»
14:53
Нападающий «Тамбова» Мохамед Конате покинул команду, сообщает официальный Twitter клуба. Он продолжит карьеру в «Химках». 21-летний ивуариец в текущем сезоне провел два матча за «Тамбов».
Нападающий футбольного клуба «Тамбов» Мохамед Конате продолжит карьеру «Химках»! ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 2, 2019
Мы благодарим футболиста за время, проверенное в нашей команде, и желаем успехов в новом коллективе! ? pic.twitter.com/tZenYrPT0U
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