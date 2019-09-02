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Конате сменил «Тамбов» на «Химки»

14:53
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Нападающий «Тамбова» Мохамед Конате покинул команду, сообщает официальный Twitter клуба. Он продолжит карьеру в «Химках». 21-летний ивуариец в текущем сезоне провел два матча за «Тамбов».

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Дополнительная информация

https://twitter.com/fctambov68

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