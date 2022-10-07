Генич рассказал, почему Уткин ушел из «Краснодара»
Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» раскрыл подробности ухода полузащитника Даниила Уткина из «Краснодара». Прошлый сезон 22-летний россиянин провел на правах аренды в «Ахмате», а летом стал полноценным игроком «Ростова».
— У Сергея Галицкого сердце кровью не обливается, когда он на Уткина смотрит?
— Наоборот, он радуется. Ты же знаешь историю, почему он ушел? Уткин был в «Краснодаре». А то, что происходило дальше, меня удивило — я думал, что он останется в «Ахмате». Но Андрей Викторович [Талалаев] мне сказал, что он к ним только на год пришел. У него, по-моему, была выкупанная стоимость — 3 миллиона евро. Я слышал, что «Ахмат» хотел его выкупить за эти деньги и чуть ли не на следующий день сразу продать. В «Динамо» или «Зенит», например. Как понимаю, ни «Динамо», ни «Зенит» не гарантировали ему место в основе. А «Ахмату» еще надо было поискать эти деньги.
В «Краснодаре» мне говорили: Уткин хорош в «Ахмате», мы его вернем. Но у них есть тройка, на которую они рассчитывали: Черников, Кривцов и Сперцян. И еще есть Якимов. Уткину было сказано: «Конкуренция...»
— Почему нельзя было использовать Сперцяна вместе с Уткиным?
— Потому что хотели использовать Кривцова. Он очень нравится руководству клуба, тренерскому штабу. У него действительно есть хорошие качества. Может, он не такой изящный, как Уткин, но при этом он отрабатывает и в защите, и в атаке. У него классный дальний удар.
— То есть всех вместе использовать невозможно?
— Только троих можно было использовать. Возможно, надо было играть в 4-4-2, но у них есть схема 4-3-3, от которой они практически не отходят. Можно было бы Эдика поднять наверх, но там Олусегун прибавил здорово. Есть Ионов, который ниже определенного уровня не опускается, есть Кордоба.
А Валерий Георгиевич Уткину сказал: «Будешь у меня играть железобетонно». Плюс сборная России.
— Думал, что у него есть обида на «Краснодар».
— Обида на «Краснодар» есть.
— Я к тому, что она вроде бы ушла с отставкой Мусаева.
— Не знаю, насколько она ушла или нет с уходом Мусаева, но Уткин считает себя недооцененным. Он профессионал, здорово прибавил, классный футболист. Но, к сожалению для Дани, гарантии, что он играл бы железобетонно, в «Краснодаре» ему дать никто не мог.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1