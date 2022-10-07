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7 октября, 17:54

Генич рассказал, почему Уткин ушел из «Краснодара»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» раскрыл подробности ухода полузащитника Даниила Уткина из «Краснодара». Прошлый сезон 22-летний россиянин провел на правах аренды в «Ахмате», а летом стал полноценным игроком «Ростова».

— У Сергея Галицкого сердце кровью не обливается, когда он на Уткина смотрит?

— Наоборот, он радуется. Ты же знаешь историю, почему он ушел? Уткин был в «Краснодаре». А то, что происходило дальше, меня удивило — я думал, что он останется в «Ахмате». Но Андрей Викторович [Талалаев] мне сказал, что он к ним только на год пришел. У него, по-моему, была выкупанная стоимость — 3 миллиона евро. Я слышал, что «Ахмат» хотел его выкупить за эти деньги и чуть ли не на следующий день сразу продать. В «Динамо» или «Зенит», например. Как понимаю, ни «Динамо», ни «Зенит» не гарантировали ему место в основе. А «Ахмату» еще надо было поискать эти деньги.

В «Краснодаре» мне говорили: Уткин хорош в «Ахмате», мы его вернем. Но у них есть тройка, на которую они рассчитывали: Черников, Кривцов и Сперцян. И еще есть Якимов. Уткину было сказано: «Конкуренция...»

— Почему нельзя было использовать Сперцяна вместе с Уткиным?

— Потому что хотели использовать Кривцова. Он очень нравится руководству клуба, тренерскому штабу. У него действительно есть хорошие качества. Может, он не такой изящный, как Уткин, но при этом он отрабатывает и в защите, и в атаке. У него классный дальний удар.

— То есть всех вместе использовать невозможно?

— Только троих можно было использовать. Возможно, надо было играть в 4-4-2, но у них есть схема 4-3-3, от которой они практически не отходят. Можно было бы Эдика поднять наверх, но там Олусегун прибавил здорово. Есть Ионов, который ниже определенного уровня не опускается, есть Кордоба.

А Валерий Георгиевич Уткину сказал: «Будешь у меня играть железобетонно». Плюс сборная России.

— Думал, что у него есть обида на «Краснодар».

— Обида на «Краснодар» есть.

— Я к тому, что она вроде бы ушла с отставкой Мусаева.

— Не знаю, насколько она ушла или нет с уходом Мусаева, но Уткин считает себя недооцененным. Он профессионал, здорово прибавил, классный футболист. Но, к сожалению для Дани, гарантии, что он играл бы железобетонно, в «Краснодаре» ему дать никто не мог.

Федор Чалов и&nbsp;Александр Соболев. ЦСКА сильнее «Спартака»? Как Уткин уходил из «Краснодара»? Что спасет «Локомотив»? Интервью Генича

Даниил Уткин
ФК Краснодар
Константин Генич
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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 - : -
24.10 17:30
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