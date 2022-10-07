Генич завидует Писареву: «Поработал в «Химках» 21 день — и сразу 30 миллионов неустойки!»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о ситуации в «Химках». Подмосковная команда с 8 очками после 11 туров занимает 14-е место в РПЛ.

— Говорят, в «Химках» три месяца не платят зарплату.

— Я тоже об этом слышал.

— А Писареву чуть ли не 30 миллионов должны за разрыв контракта.

— Да вообще трындец! Я завидую, если честно. Он поработал 21 день — и сразу 30 миллионов рублей неустойки!

— Что бы ты купил на эти деньги?

— Квартиру в центре Москвы!