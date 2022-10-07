Ринат Билялетдинов: «ЦСКА будет фаворитом в матче с «Динамо», но не удивлюсь, если команда Йокановича выиграет»

Экс-тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Встреча пройдет 8 октября, в субботу, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

По словам 65-летнего российского специалиста, фаворитом игры будут красно-синие, но при этом он не станет удивляться, если победу одержит коллектив тренера Славиши Йокановича.

«Да, сейчас у «Динамо» нет той игры, которая радовала в прошлом сезоне, но нет и тех исполнителей. Сейчас построение игры другое, да и скорости тоже. Но период спада рано или поздно закончится, тут надо руководству проявить терпение. ЦСКА будет фаворитом, но не удивлюсь, если «Динамо» возьмет и выиграет. Настрой у обеих команд будет запредельный, а дальше уже как кто реализует свои моменты», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

ЦСКА после 11 туров занимает второе место с 23 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» — 8-е с 16 баллами. На первой строчке располагается «Зенит» (29).

Ринат Билялетдинов является отцом бывшего хавбека сборной России, «Эвертона», «Спартака» и «Локомотива» Динияра Билялетдинова.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо