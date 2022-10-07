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7 октября, 17:40

Ринат Билялетдинов: «ЦСКА будет фаворитом в матче с «Динамо», но не удивлюсь, если команда Йокановича выиграет»

Прогноз Рината Билялетдинова на матч 12-го тура РПЛ ЦСКА — Динамо
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Экс-тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Встреча пройдет 8 октября, в субботу, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

По словам 65-летнего российского специалиста, фаворитом игры будут красно-синие, но при этом он не станет удивляться, если победу одержит коллектив тренера Славиши Йокановича.

«Да, сейчас у «Динамо» нет той игры, которая радовала в прошлом сезоне, но нет и тех исполнителей. Сейчас построение игры другое, да и скорости тоже. Но период спада рано или поздно закончится, тут надо руководству проявить терпение. ЦСКА будет фаворитом, но не удивлюсь, если «Динамо» возьмет и выиграет. Настрой у обеих команд будет запредельный, а дальше уже как кто реализует свои моменты», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

ЦСКА после 11 туров занимает второе место с 23 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» — 8-е с 16 баллами. На первой строчке располагается «Зенит» (29).

Ринат Билялетдинов является отцом бывшего хавбека сборной России, «Эвертона», «Спартака» и «Локомотива» Динияра Билялетдинова.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо
Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-tsska-budet-favoritom-no-ne-udivlyus-esli-dinamo-vozmet-i-vyiigraet
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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