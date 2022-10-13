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13 октября, 22:04

Колосков заявил, что Леонченко больше всех виноват в провале «Локомотива» и тоже должен быть уволен

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о работе руководства «Локомотива».

«То, что Локомотив уже 5 дней не может назначить нового главного тренера, говорит о хаотичной работе генерального директора. Человек, занимающий такую должность, должен иметь перспективу на ближайшее, отдаленное и далекое будущее. Это его задача — анализировать рынок тренеров, которые могли бы эффективно работать в «Локомотиве».

Стратегия была одна — как можно больше заработать денег. И то она провалилась, это было очевидно с самого начала. Как только Цорн туда пришел, все стало понятно. То, что убрали только спортивного директора и тренера — это недостаточно. Леонченко больше всех виноват в провале «Локомотива». Генеральный директор несет не такую же, а еще большую ответственность за подбор кадров. Он с этим не справился, поэтому тоже должен быть уволен", — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

8 октября московский клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Сергей Юран, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

13 октября исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Федоров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-leonchenko-bol-she-vseh-vinovat-v-provale-lokomotiva-on-tozhe-dolzhen-by-t-uvolen/
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ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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3
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4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
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 Факел 12 1 7 4 16-23 10
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 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
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 - : -
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