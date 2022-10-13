Колосков заявил, что Леонченко больше всех виноват в провале «Локомотива» и тоже должен быть уволен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о работе руководства «Локомотива».

«То, что Локомотив уже 5 дней не может назначить нового главного тренера, говорит о хаотичной работе генерального директора. Человек, занимающий такую должность, должен иметь перспективу на ближайшее, отдаленное и далекое будущее. Это его задача — анализировать рынок тренеров, которые могли бы эффективно работать в «Локомотиве».

Стратегия была одна — как можно больше заработать денег. И то она провалилась, это было очевидно с самого начала. Как только Цорн туда пришел, все стало понятно. То, что убрали только спортивного директора и тренера — это недостаточно. Леонченко больше всех виноват в провале «Локомотива». Генеральный директор несет не такую же, а еще большую ответственность за подбор кадров. Он с этим не справился, поэтому тоже должен быть уволен", — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

8 октября московский клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Сергей Юран, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

13 октября исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Федоров.