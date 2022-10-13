Нигматуллин: «В последние годы «Локо» принимает решения, взвешенные на Черкизовском рынке»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Потянет ли Галактионов «Локомотив» — это большой вопрос. Не удивляет одно, что «Локомотив» в последние годы принимает невзвешенные решения или «взвешенные» где-то на Черкизовском рынке. Не хочется быть грубым, ничего личного по отношению к тренеру, возможно, перспективному тренеру молодежной сборной. Но все же он без какого-либо опыта работы в серьезном клубе. Он только начал тренировать «Нижний Новгород». Да, он пробовался в «Ахмате», но его уволили вроде через пару недель. Только начал тренировать в «Нижнем», «Локомотив» почему-то решил, что это тренер его мечты», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Нигматуллин считает, что это будет чудом, если Галактионов что-то выиграет в «Локомотиве».

«В команде, которая ставит серьезные задачи, должен быть серьезный тренер, выигрывавший титулы и готовый к тому, чтобы выигрывать новые. Для того, чтобы расти вместе с командой, «Локомотив» слишком дорогостоящий проект. Пожелаю удачи, если так будет, но здравого смысла в этом не вижу», — добавил Нигматуллин.

Место главного тренера железнодорожников вакантно после увольнения Йозефа Циннбауэра. Позже «Чемпионат» сообщил, что московский клуб готов назначить главного тренера «Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова на эту должность.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.