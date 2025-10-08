Агент Глебова об интересе к игроку из Европы: «Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА»

Агент Таймаз Харханов, представляющий интересы нападающего ЦСКА Кирилла Глебова, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе европейских клубов к игроку. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Рома», «Бенфика» и «Атлетико» интересуются 19-летним игроком.

«За такими ребятами, как Глебов, Батраков, Кисляк следят многие европейские клубы. Они молоды, показывают высокий уровень в топ-клубах России. Я часто общаюсь с представителями разных европейских клубов, их скаутские департаменты мониторят многие рынки, используют продвинутую статистику. Кирилл явно выделяется по фитнес-данным, совершает результативные действия. Поэтому, я не удивлен, что большие клубы проявляют к нему интерес, но сейчас Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА», — сказал Харханов «СЭ».

Контракт Глебова с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.