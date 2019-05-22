Колосков дал совет Глушакову

Накануне исполкома РФС итоги уходящего сезона в интервью "СЭ" подвел почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков.

– Какой совет можете дать Денису Глушакову?

– Усиленно тренироваться и постараться вернуться в стартовый состав "Спартака". Других вариантов я не вижу. Ну и, естественно, залечь на дно. Не давать никаких интервью, не проявлять активность в личных вопросах. Вот и все. Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, как учили нас великие соотечественники и предшественники.

– Вы не верите в то, что он "сливал" Карреру?

– Ну какие заговоры? Может быть, игрокам что-то не нравилось. Но такое в футболе бывает. Не попал в состав – недоволен, рано заменили – недоволен. Разные нюансы. Это вообще тема тонкая. Надо знать ситуацию изнутри, чтобы ответить вам четко на вопрос. Совет я ему дал, а вот эту ситуацию мне комментировать сложно. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Колоскова