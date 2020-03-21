Кокорин показал кроссовки из фильма «Назад в будущее». Их стоимость доходит до 35 тысяч долларов

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в своем Instagram показал подарки, полученные на день рождения. 19 марта форварду исполнилось 29 лет.

На фото Кокорин стоит в кроссовках лимитированной серии Nike MAG Back to the Future. Модель посвящена фильму «Назад в будущее 2», в котором главный герой Марти Макфлай носил такие кроссовки.