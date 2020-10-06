В июне 2020 года нападающий «Спартака» Александр Кокорин купил примечательный автомобиль — маломощную «Оку» 2003 года выпуска. Как сообщает Telegram-канал Baza, форвард не стал ездить на автомобиле, а приобрел его ради красивых номеров О009РР (футболист выступает под девятым номером). Их он поставил на свой новый «Роллс-Ройс».

Как отмечает источник, до Кокорина «Окой» владела жена его друга Павла Мамаева Алана. Супруга полузащитника «Ростова» покупала малолитражку, чтобы получить свои номера (М017АМ).

По данным Baza, этот автомобиль за три года перерегистрировали больше 60 раз. Кроме Кокорина и Мамаева это делала, например, мама вратаря «Зенита» Андрея Лунева, чтобы получить красивые номера для своего сына. И даже капитан сборной России Артем Дзюба — в 2019 году он выбрал номера Т022ОР (форвард «Зенита» выступает под 22-м номером).