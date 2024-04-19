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Сегодня, 11:10

Кержаков — о матче с «Оренбургом»: «Хочется взять реванш»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Михаил, с одной стороны дело прошлое, матч с «Оренбургом» давно был. Но тем не менее, уступили 1:3. Помните ли вы об этом, говорите ли об этом в команде?

— Безусловно, мы помним, но держим это внутри. Разговоров как таковых нет, но, конечно, за такие игры, естественно, хочется взять реванш.

— Не могу не спросить, насколько комфортно вы себя чувствуете в ситуации с конкуренцией с вратарем, когда нет твердого номера один? Насколько это вас дополнительно мотивирует?

— Я так практически всю жизнь, это привычная среда, так сказать. Никаких проблем.

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 21 апреля в Петербурге и начнется в 16.15 мск.

Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 11
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Спартак

 18 1 6
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