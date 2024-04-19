Кержаков — о матче с «Оренбургом»: «Хочется взять реванш»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Михаил, с одной стороны дело прошлое, матч с «Оренбургом» давно был. Но тем не менее, уступили 1:3. Помните ли вы об этом, говорите ли об этом в команде?

— Безусловно, мы помним, но держим это внутри. Разговоров как таковых нет, но, конечно, за такие игры, естественно, хочется взять реванш.

— Не могу не спросить, насколько комфортно вы себя чувствуете в ситуации с конкуренцией с вратарем, когда нет твердого номера один? Насколько это вас дополнительно мотивирует?

— Я так практически всю жизнь, это привычная среда, так сказать. Никаких проблем.

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 21 апреля в Петербурге и начнется в 16.15 мск.