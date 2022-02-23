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Судейство

Сегодня, 09:45

Казарцев рассказал, почему не увидел игру рукой Дивеева в матче ЦСКА — «Краснодар»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Василий Казарцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» подробно рассказал, почему не увидел игру рукой защитника армейцев Игоря Дивеева в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0).

— Поскольку Ашот Рафаилович [Хачатурянц] в интервью уже частично озвучил, в чем была проблема, наверное, могу рассказать чуть подробнее. Но вряд ли это изменит мнение тех, кто после этой ситуации подумал, что за монитором сидел слепой. Момент был комплексный. Чтобы понять, надо углубиться в процесс работы ВАР.

Шла атака. Был возможный офсайд у игрока «Краснодара», возможная игра рукой у него же после игры головой. Дальше — возможная игра рукой защитника ЦСКА и, соответственно, возможный пенальти. Пока я проверял три эти отметки, случился еще один эпизод, который потом надо было отсматривать. Если кто-то думает, что мы с АВАР (помощник ВАР. - Прим. «СЭ») просто пропустили этот момент, потому что смотрели другие эпизоды, — это невозможно.

Виктор Классон (справа) и&nbsp;Игорь Дивеев: спорный момент в&nbsp;штрафной армейцев в&nbsp;конце матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Там две руки и минимум один пенальти». Почему судьи не увидели нарушение в матче ЦСКА — «Краснодар»?

В видеооперационной комнате много мониторов. У каждого из нас есть два дисплея. Один показывает трансляцию с главной ТВ-камеры. Под ним еще один монитор. У оператора видеоповторов он разделен на несколько экранов, на которых транслируется картинка со всех ТВ-камер. У ВАР монитор разделен на четыре мини-экрана, на которых транслируется эпизод с четырех разных ракурсов. Когда на верхнем мониторе вижу, что происходит какой-то эпизод, я опускаю глаза на нижний монитор и проверяю момент.

Нижний монитор с сенсорным экраном реагирует на прикосновения. Разрешение этого монитора несколько ниже, чем у других. Тот эпизод с игрой рукой защитника на стоп-кадре нижнего монитора был заблюрен. То есть четкой уверенности в том, что между игрой Классона грудью и попаданием мяча в бедро Дивеева последний точно сыграл рукой, ни у меня, ни у АВАР не было из-за того, что на том дисплее картинка была размыта. Сейчас, конечно, все скажут, что я ищу оправдания. Это не так. Я совершил грубейшую ошибку, признаю это! Но я рассказываю процесс принятия решения. После матча я видел картинку в HD-качестве, которую видели все телезрители. Там не о чем спорить — очевидная игра рукой.

Если ВАР зовет судью матча к монитору для просмотра эпизода, он должен его «обескуражить» картинкой: арбитр должен быть в шоке от того, что он в поле увидел не то, что было на самом деле. Представьте, я зову судью и показываю ему картинку, на которой не видно четко, играет ли защитник рукой. Получается, я просто снимаю с себя ответственность. «Володя (матч судил Москалев. - Прим. «СЭ»), я не уверен, что произошло. Может быть, рука, а может быть, нет. Иди и решай сам. Я умываю руки», — так не работает ВАР. Если я не вижу четкого доказательства, то не могу перекладывать ответственность с себя на судью в поле.

Василий Казарцев. «Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Когда увидел повтор — меня как током ударило». Большое интервью Казарцева

Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Василий Казарцев
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