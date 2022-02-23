«Он сказал: «Спасибо, что наконец-то нам что-то объясняете». Казарцев рассказал о разговоре со Слуцким

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал об общении с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

— Во время игры иногда ведешь с футболистами эмоциональные батлы, но за пределами поля они абсолютно другие люди: адекватные, спокойные, со всеми можно общаться.

— Прямо со всеми?

— Да. А с кем невозможно общаться?

— Слуцкий часто кидается на судей.