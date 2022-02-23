Василий Казарцев признался, после какого матча он чувствовал свою вину

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал, после какого матча он чувствовал свою вину.

— Насколько это сопоставимо с тем, что было после «Спартак» — «Сочи»?

— Матч «Спартак» — «Сочи» остался в истории . О нем написано, сказано и показано вдоль и поперек. Мне больше нечего добавить.

— Я про реакцию.

— Это были разные эмоции.

— Объясните.