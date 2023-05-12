Анзор Кавазашвили: «Если «Спартак» не закончит сезон в тройке, то это будет провал»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил перспективы красно-белых войти в тройку призеров по итогам сезона-2022/23 РПЛ.

«Спартак» должен выиграть все оставшиеся матчи РПЛ, а соперники должны играть вничью или проигрывать, тогда у красно-белых есть шансы на второе место. Для «Спартака» сейчас каждый матч определяющий, им надо забрать «серебро». Если не получится занять второе место, то команде надо будет винить саму себя. Не знаю, у кого сейчас больше всего шансов выиграть серебряные медали, я не гадалка. Если «Спартак» не закончит этот сезон в тройке, то это будет провал», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 27-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Химками». Матч пройдет 13 мая в 14.00 по московскому времени.