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Сегодня, 14:00

Гендиректор «Крыльев» Андреев рассказал, что решение о его отставке будет принято после совета директоров

Алина Савинова
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о своей возможной отставке в знак протеста против судейства в чемпионате России.

— Вы присутствуете на общем собрании клубов РПЛ. Вы ушли со своего поста или нет?

— Вы сами ответили на свой вопрос, — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

— Вашу отставку не приняли?

— Заседания совета директоров еще не было. Решение будет принято после совета директоров.

— На ваш взгляд, вы добились своей цели?

— Да.

На следующий день после матча 24-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари НН» (1:2), который прошел 23 апреля, Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в чемпионате России. 11 мая сообщалось, что заявление гендиректора самарского клуба об отставке будет рассмотрено 16 числа текущего месяца.

«Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-kry-l-ev-andreev-ob-otstavke-reshenie-budet-prinyato-posle-soveta-direktorov/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

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