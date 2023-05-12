Гендиректор «Крыльев» Андреев рассказал, что решение о его отставке будет принято после совета директоров

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о своей возможной отставке в знак протеста против судейства в чемпионате России.

— Вы присутствуете на общем собрании клубов РПЛ. Вы ушли со своего поста или нет?

— Вы сами ответили на свой вопрос, — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

— Вашу отставку не приняли?

— Заседания совета директоров еще не было. Решение будет принято после совета директоров.

— На ваш взгляд, вы добились своей цели?

— Да.

На следующий день после матча 24-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари НН» (1:2), который прошел 23 апреля, Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в чемпионате России. 11 мая сообщалось, что заявление гендиректора самарского клуба об отставке будет рассмотрено 16 числа текущего месяца.

«Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.