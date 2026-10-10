Карседо объяснил, почему «Спартак» не провел ни одного товарищеского матча во время паузы

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре РПЛ рассказал, почему красно-белые не провели ни одного товарищеского матча во время паузы на матчи сборных.

— Почему не играли товарищеские матчи в эту международную паузу?

— Часто после возвращения, особенно сборникам, трудно сразу сконцентрироваться и быстро перестроиться. Хорошо поработали последние три недели. Планировали поработать над новыми деталями. Приняли такое решение. Нужно проанализировать, почему сегодня провели так первые 25-30 минут, — сказал Карседо.

С 20 очками «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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