«Краснодар» — «Зенит»: Соболев довел счет до разгромного

«Зенит» забил третий гол «Краснодару» после первого тайма в 10-м туре РПЛ — 3:0.

Вратарь «быков» Станислав Агкацев отразил удар Максима Глушенкова. Мяч попал к Педро, который отдал точный пас Александру Соболеву, а форвард переправил круглого в ворота.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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