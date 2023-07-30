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Сегодня, 00:19

Адамов хочет покинуть «Зенит». На защитника претендует «Оренбург»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов хочет покинуть петербургский клуб, сообщает «Евро-Футбол.Ру.

По сведениям источника, у 23-летнего россиянина есть несколько предложений от клубов РПЛ. Как сообщает журналист Иван Карпов, на защитника претендует «Оренбург», который может арендовать игрока без права выкупа.

Адамов выступает за «Зенит» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ и отметился двумя результативными действиями. Контракт Адамова рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005251482_arsen_adamov_hochet_pokinut_zenit
Арсен Адамов
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
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Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Ростов

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Роман Акбашев

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Ростов

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