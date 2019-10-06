Карпин объяснил, почему ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» заявил, что ушел с пресс-конференции после матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) из-за того, что ему не задавали вопросов.

— Что за история с тем, что вы якобы ушли с пресс-конференции после вопросов о заболевших Еременко и Сигурдссоне?

— Прочитал, что меня якобы взбесил этот вопрос. Я сидел, ждал других, но их не последовало, после чего поднялся и пошел.

— Как вы сейчас меня назовете, если скажу, что по итогам 30 туров «Ростов» будет первым?

— Сумасшедшим.

— Это почему?

— Потому что эта мысль — безумие. Или им попахивает. Вот объясните, почему?

— У вас адекватное руководство, нормальная рабочая атмосфера в команде и клубе, есть хорошие футболисты, которые могут претендовать на звание лучших в лиге на своих позициях. Плюс неплохой тренер.

— А у других команд всего этого нет?

— У большинства — нет.

— Не согласен. У всей первой пятерки ровно то же самое. И к тому же больше денег. (Сергей Егоров)

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