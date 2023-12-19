Карасев ответил на вопрос о взаимодействии с Мажичем

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос о руководителе департамента судейства РФС Милораде Мажиче.

«Он наш руководитель. Никогда руководителей не буду обсуждать. У него есть свое видение. Он пытается нам это объяснить, мы это принимаем», — сказал Карасев «СЭ».

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.