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Судейство

Сегодня, 13:08

Карасев — о матчах в снегопад: «Это не только решение одного арбитра»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев рассказал «СЭ» о действиях в случае обильного снегопада перед матчем, как в игре 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0).

— Если бы вы оказались в такой ситуации, что бы вы сделали?

— Я в такой ситуации был. Задача судьи понять, поле пригодное или нет, травмоопасно или нет. А дальше со всеми службами, с делегатом матча, с лигой все решается коллегиально. Это не только решение одного арбитра.

— Как вы считаете, нужно ли менять регламент, чтобы лига имела больше влияния на это?

— Думаю, перед следующим сезоном руководители РПЛ будут что-то вносить в регламент, как раньше не было правил о температуре минус 15 или плюс 32. Там есть профессиональные люди, которые этим занимаются.

3 декабря проведение встречи между ЦСКА и «Ростовом» было под угрозой из-за сильного снегопада в Москве. Главный арбитр Рафаэль Шафеев счел, что при таких погодных условиях можно провести игру. В послематчевом интервью Валерий Карпин, недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?»

В тот день также прошел матч «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за сильного снегопада.

РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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