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Сегодня, 12:55

Алдонин назвал футбол спортом номер один в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин назвал футбол спортом номер один в России, а также высказался о популярности игры в стране.

«Никем не обсуждается, что спорт номер один в России — футбол. Многие другие дисциплины намного дороже и затратнее сами по себе — хоккей, те же лыжи, биатлон, и фигурное катание. А футбол самый демократичный вид спорт, так было и остается, поэтому в него весь мир и играет. И здесь даже не зависит та изоляция от международных турниров, которая у нас есть в стране. Плюс популярность футбола не становится меньше среди детей, подростков, девочек и мальчиков. Наш вид спорта очень доступный с точки зрения того, что не так затратен, как другие. Если объективно, то на хоккей или биатлон уходит больше денег на экипировку и все остальное. А в футбол можно играть и в кедах, и босиком, но это не про нашу страну. Да, уровень нашего футбола лучше не становится, учитывая изоляцию и отсутствие международных турниров. Но с точки зрения популярности уровень остается таким же. Почему даже сейчас футбол в нашей стране освещают больше, чем другие виды спорта, когда в этой дисциплине мы не лучшие, а, условно, в фигурном катании или лыжах первые в мире? Но хочется задать ответный вопрос. А конкуренция в этих видах спорта такая как в футболе по всему миру? Точно нет. Поэтому, смотря с чем сравнивать», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-nikem-ne-obsuzhdaetsya-chto-sport-nomer-odin-v-rossii-futbol-316801/
Евгений Алдонин
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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