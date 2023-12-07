Губерниев: «Футболистам надо летом играть, а не зимой фигней заниматься»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил проведение соревнований по биатлону при температуре минус 20 и футбольных матчей при минус 10 градусах.
«Экстремальнее играть в футбол в минус 10 или бежать биатлонную гонку в минус 20? С точки зрения вреда для здоровья минус 10 и минус 20 — это несравнимые истории. Если мы говорим не про уровень мастерства, а про вред легочной системе и носоглотке, то минус 20 — более экстремальные условия. С другой стороны, играть в минус 10 тоже противопоказано, потому что возникает риск травм, не говоря про профессиональную и игровую составляющие. Мне кажется, и то, и другое недопустимо. Футболистам надо летом в футбол играть, а не фигней заниматься зимой. Надо переходить на систему «весна-осень» и играть в футбол, когда вырастет трава, когда лето в стране. А под занавес сезона проводить игры в концовке чемпионата там, где погода нормальная. У нас есть более-менее южные стадионы или закрытые, как в Санкт-Петербурге. Союз биатлонистов России сейчас послал юниоров в Ханты-Мансийск. Там что, не знали, что в декабре может быть экстремальная погода? В итоге никаких стартов юниоров там не будет», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.
18-й тур РПЛ 8 декабря откроет матч в Москве между «Локомотивом» и «Уралом». Вечером в этот день в столице России ожидается температура до минус 15 градусов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4