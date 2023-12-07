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Сегодня, 12:14

Губерниев: «Футболистам надо летом играть, а не зимой фигней заниматься»

Губерниев высказался о морозах во время матчей РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил проведение соревнований по биатлону при температуре минус 20 и футбольных матчей при минус 10 градусах.

«Экстремальнее играть в футбол в минус 10 или бежать биатлонную гонку в минус 20? С точки зрения вреда для здоровья минус 10 и минус 20 — это несравнимые истории. Если мы говорим не про уровень мастерства, а про вред легочной системе и носоглотке, то минус 20 — более экстремальные условия. С другой стороны, играть в минус 10 тоже противопоказано, потому что возникает риск травм, не говоря про профессиональную и игровую составляющие. Мне кажется, и то, и другое недопустимо. Футболистам надо летом в футбол играть, а не фигней заниматься зимой. Надо переходить на систему «весна-осень» и играть в футбол, когда вырастет трава, когда лето в стране. А под занавес сезона проводить игры в концовке чемпионата там, где погода нормальная. У нас есть более-менее южные стадионы или закрытые, как в Санкт-Петербурге. Союз биатлонистов России сейчас послал юниоров в Ханты-Мансийск. Там что, не знали, что в декабре может быть экстремальная погода? В итоге никаких стартов юниоров там не будет», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

18-й тур РПЛ 8 декабря откроет матч в Москве между «Локомотивом» и «Уралом». Вечером в этот день в столице России ожидается температура до минус 15 градусов.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-futbolistam-nado-letom-igrat-a-ne-zimoi-fignyoi-zanimatsya-zimoi-312809/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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