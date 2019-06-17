Кангва рассказал, что после успеха в прошлом сезоне тренироваться на позитиве гораздо легче

Форвард "Арсенала" Эванс Кангва в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как провел свой отпуск. Ранее сообщалось, что игроки тульского клуба приступили к подготовке к новому сезону.
– Пауза на отпуск была не такой большой, решил провести это время с семьей. Летал на родину в Замбию. Зарядился позитивом и теперь с удвоенной силой готов работать на тренировках.
– Как организм переносит большие нагрузки после отпуска?
– Межсезонье – это всегда сложно. Приходится очень много работать, но после успеха в прошлом сезоне тренироваться на позитиве гораздо легче. Впереди нас ждет непростой сезон, будет большое количество матчей, мы впервые сыграем в еврокубках. Так что сейчас нужно заложить определенную базу, чтобы достойно представлять клуб во всех турнирах.
"Арсенал" в минувшем сезоне впервые получил путевку в Лигу Европы, туляки вступят в борьбу со 2-го квалификационного раунда.
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https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/rabota-kipit-/