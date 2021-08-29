Полузащитник «Утрехта» Керк может стать игроком «Локомотива»
14:32
«Локомотив» может купить полузащитника «Утрехта» Гирано Керка, утверждает Voetbal International.
По данным источника, помимо московского клуба, в игроке заинтересован «Айнтрахт». Однако «Локомотив» является для Керка приоритетным вариантом. Клуб готов заплатить за футболиста сумму, которую просит «Утрехт». Отмечается, что 25-летний игрок уже готовится к переезду, так как не заявлен на ближайший матч команды.
В прошлом сезоне Керк участвовал в 36 матчах клуба, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.vi.nl/nieuws/lokomotiv-moskou-en-eintracht-frankfurt-strijden-om-handtekening-kerk
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