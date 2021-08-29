Полузащитник «Утрехта» Керк может стать игроком «Локомотива»

«Локомотив» может купить полузащитника «Утрехта» Гирано Керка, утверждает Voetbal International.

По данным источника, помимо московского клуба, в игроке заинтересован «Айнтрахт». Однако «Локомотив» является для Керка приоритетным вариантом. Клуб готов заплатить за футболиста сумму, которую просит «Утрехт». Отмечается, что 25-летний игрок уже готовится к переезду, так как не заявлен на ближайший матч команды.

В прошлом сезоне Керк участвовал в 36 матчах клуба, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.