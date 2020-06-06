Как возвращение Вагнера Лав скажется на Чалове? Отвечает Шемберас

Рекордсмен по количеству матчей за ЦСКА среди легионеров, бывший защитник сборной Литвы Дейвидас Шемберас высказал «СЭ» мнение о возможном возвращении Вагнера Лав в команду.

— Трудно сказать, в какой форме сейчас находится Вагнер, — начал Шемберас. — Зная его профессионализм опыт и отношение к делу, это будет хорошее укрепление. Несмотря на возраст, это нормальное приобретение для ЦСКА. Завершение чемпионата для всех непростое, и Вагнер поможет команде.

— Как возвращение бразильца скажется на Федоре Чалове?

— Хоть Федор и сам достаточно мастеровит, Чалову будет очень полезно поиграть рядом с таким хорошим нападающим и набраться у него опыта и мастерства.

Несколько дней назад 35-летний бразилец расторг контракт с «Коринтианс» и по информации бразильских СМИ с высокой вероятностью продолжит карьеру в ЦСКА, где выступал в течение трех периодов своей карьеры. (2004-09, 2010-12, 2013). (Евгений Белоусов)