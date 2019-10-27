«Как настроение, пацаны? Трешку пристроили». «Спартак» троллит «Локомотив».

«Спартак» в своем Twitter опубликовал пост с итогом матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0). Он подписан так: «Как настроение, пацаны?». При этом прикреплен хэштег #ТрёшкуПристроили.

Это отсыл к фразе генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, который во время летнего трансферного окна говорил, что клубу «осталось пристроить трешку» (3 миллиона евро).

Напомним, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы в чемпионате в 2018 году вышел к болельщикам и сказал: «Пацаны. Я никогда не устану повторять...». А фанаты нецензурно продолжили: «*** «Спартак», ***!»