РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Как настроение, пацаны? Трешку пристроили». «Спартак» троллит «Локомотив»

21:06
«Как настроение, пацаны? Трешку пристроили». «Спартак» троллит «Локомотив».
«Как настроение, пацаны? Трешку пристроили». «Спартак» троллит «Локомотив».

«Спартак» в своем Twitter опубликовал пост с итогом матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0). Он подписан так: «Как настроение, пацаны?». При этом прикреплен хэштег #ТрёшкуПристроили.

Это отсыл к фразе генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, который во время летнего трансферного окна говорил, что клубу «осталось пристроить трешку» (3 миллиона евро).

Напомним, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы в чемпионате в 2018 году вышел к болельщикам и сказал: «Пацаны. Я никогда не устану повторять...». А фанаты нецензурно продолжили: «*** «Спартак», ***!»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир