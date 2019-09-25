Как мама Дзагоева чеканит мячом

Бывший футболист Евгений Савин в своем Instagram выложил часть сюжета, посвященный маме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. В нем она не только готовит пироги для команды, но и чеканит мячом.

— Оказывается, у мамы Алана Дзагоева есть традиция: делать пироги для ЦСКА ( вручают главному тренеру), когда они прилетают во Владикавказ. Коуч Леонид Слуцкий, вы и тут нахаляву поточили.

? На втором слайде подтверждение, что Северная Осетия — это маленькая Бразилия, — подписаны фото и видео.