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Как мама Дзагоева чеканит мячом

10:07
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Бывший футболист Евгений Савин в своем Instagram выложил часть сюжета, посвященный маме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. В нем она не только готовит пироги для команды, но и чеканит мячом.

— Оказывается, у мамы Алана Дзагоева есть традиция: делать пироги для ЦСКА ( вручают главному тренеру), когда они прилетают во Владикавказ. Коуч Леонид Слуцкий, вы и тут нахаляву поточили.
? На втором слайде подтверждение, что Северная Осетия — это маленькая Бразилия, — подписаны фото и видео.

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