Кафанов высказался о разгромной победе «Ростова» в матче с «Рубином»
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (5:1).
«Многое получилось. Первый и второй тайм были разные. В первом тайме было больше борьбы, мы играли через средние и длинные передачи, потому что иначе игра не получалась. А во втором тайме, если объективно, после третьего гола мы больше играли на контратаках и «Рубину» нечего было терять. У нас были быстрые игроки и разгоняли атаки. В этом смысле у нас получилась игра», — сказал Кафанов.
«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на десятое место. У «Рубина» 19 очков и восьмая позиция.
В следующем туре «Ростов» примет «Уфу», а «Рубин» на выезде сыграет с «Сочи».
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