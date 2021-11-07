Кафанов высказался о разгромной победе «Ростова» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (5:1).

«Многое получилось. Первый и второй тайм были разные. В первом тайме было больше борьбы, мы играли через средние и длинные передачи, потому что иначе игра не получалась. А во втором тайме, если объективно, после третьего гола мы больше играли на контратаках и «Рубину» нечего было терять. У нас были быстрые игроки и разгоняли атаки. В этом смысле у нас получилась игра», — сказал Кафанов.

«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на десятое место. У «Рубина» 19 очков и восьмая позиция.

В следующем туре «Ростов» примет «Уфу», а «Рубин» на выезде сыграет с «Сочи».