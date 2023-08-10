Кади признался, что не думал о завершении карьеры после травмы головы

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес ответил на вопрос о травме, полученной в прошлом сезоне после столкновения с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Думали ли я о том, что карьера может закончиться? Таких мыслей не было. Да, у меня была тяжелая травма, сложное восстановление. Сейчас я на 100 процентов готов. Было тяжело. Но я справился», — сказал Боржес «СЭ».

Кади получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4), столкнувшись с Георгием Джикией. Бразильцу диагностировали перелом лицевой кости. 30 апреля он перенес операцию.