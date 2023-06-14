Качмаз — об интересе «Бешикташа» к Кузяеву: «Не смотрю турецкие СМИ, они новости могут даже сами придумать»

Турецкий журналист Сияменд Качмаз прокомментировал желание «Бешикташа» выкупить у «Зенита» полузащитника Далера Кузяева.

«По поводу Кузяева и «Бешикташа» ничего не слышал. Я не смотрю турецкие СМИ. Они новости могут даже сами придумать», — цитирует Качмаза Legalbet.

14 июня стало известно, что турецкий клуб готов предложить Кузяеву контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 30-летний футболист провел 38 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.