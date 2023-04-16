Изидор попал в заявку «Локомотива» впервые с ноября 2022 года

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор попал в заявку железнодорожников на матч 23-го тура РПЛ против «Оренбурга».

22-летний француз начнет матч на скамейке запасных.

Изидор не выступал за «Локомотив» с ноября 2022 года из-за повреждения колена. В зимнее трансферное окно он не смог пройти медосмотр для перехода во французский «Лион».

В текущем сезоне французский нападающий провел за железнодорожников 17 матчей, отметившись в них 4 забитыми голами и 4 результативными передачами.