Веденеев: «Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», никакой интриги в борьбе за первое место не будет»

Ветеран «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча петербургской команды с «Ростовом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Думаю, что большое преимущество будет у «Зенита». Команда в шаге от чемпионства, играет с хорошим настроением, бразильцы в хорошей форме. Да, есть какие-то слабости, не до конца освоился Ренан. Но в остальном у «Зенита» вообще нет проблем. Скорее всего, они и выиграют, могут даже с крупным счетом. Нет сомнений в том, что одна команда на порядок сильнее другой. Для «Ростова» ничья будет очень хорошим результатом. Даже если «Ростов» выиграет, никакой интриги в борьбе за первое место не будет. Были шансы у «Спартака», но у них сломались два ключевых игрока — сдали в качестве игры. А больше никто и не стремится никуда», — приводит «Чемпионат» слова Веденеева.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на 9 очков.