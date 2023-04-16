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Сегодня, 13:11

Веденеев: «Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», никакой интриги в борьбе за первое место не будет»

Алина Савинова
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Ветеран «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча петербургской команды с «Ростовом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Думаю, что большое преимущество будет у «Зенита». Команда в шаге от чемпионства, играет с хорошим настроением, бразильцы в хорошей форме. Да, есть какие-то слабости, не до конца освоился Ренан. Но в остальном у «Зенита» вообще нет проблем. Скорее всего, они и выиграют, могут даже с крупным счетом. Нет сомнений в том, что одна команда на порядок сильнее другой. Для «Ростова» ничья будет очень хорошим результатом. Даже если «Ростов» выиграет, никакой интриги в борьбе за первое место не будет. Были шансы у «Спартака», но у них сломались два ключевых игрока — сдали в качестве игры. А больше никто и не стремится никуда», — приводит «Чемпионат» слова Веденеева.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на 9 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5070315-vedeneev-dazhe-esli-rostov-obygraet-zenit-intrigi-v-borbe-za-pervoe-mesto-ne-budet.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Веденеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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