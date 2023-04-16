Маслов объяснил, почему Талалаев убрал Самсонова во вторую команду

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «СЭ» рассказал, почему экс-главный тренер черно-белых Андрей Талалаев убрал защитника Артема Самсонова во вторую команду.

«Третий пенальти — это не неосторожность, а просто безрассудство. Таким образом игрок просто подводит команду. Я очень люблю Артема Самсонова, его огромную семью. Он мой большой друг. Пусть он на меня не обижается, но это безрассудство. Всем интересно, за что Талалаев убрал Артема во вторую команду. Когда я разговаривал с Талалаевым в Турции, он мне сказал, что убрал игрока именно за такие действия на тренировках. И посмотрите, не прошло и нескольких дней — это случилось в игре. Не было бы этого пенальти, счет мог бы быть 1:1», — сказал Маслов «СЭ».

15 апреля торпедовцы проиграли «Спартаку» (1:2) в 23-м туре РПЛ. Они занимают последнее место, набрав 13 очков.