Из РПЛ уберут двух арбитров. Вилков вернется

По данным «СЭ», во второй части сезона матчи российской премьер-лиги не будут судить 41-летний Евгений Турбин и 33-летний Алексей Сухой. Их оставят только в числе видеоарбитров. Судя по всему, рефери, в активе которых 84 и 42 игры в чемпионате страны, понизят в ранге как минимум до лета этого года.

Не вернется в премьер-лигу 42-летний ассистент судьи Владислав Назаров. Как уже сообщал «СЭ», это связано с его поведением в игре 29-го тура прошлого турнира «Спартак» — «Ахмат» (3:0).

В первом тайме Назаров зафиксировал положение «вне игры» у спартаковца Самюэля Жиго, в результате был отменен гол Эсекиэля Понсе. Режиссер телетрансляции показал крупным планом ассистента судьи, когда тот отреагировал на решение видеоарбитров. В кадр попал жест Назарова — Владислав сделал небольшое движение левой рукой, выразив удовлетворение, проявил эмоции, когда стало понятно, что он вынес верный вердикт.

Не исключено, что в список арбитров РПЛ не попадут еще 2-3 человека из тех, кто был допущен к судейству. При этом велика вероятность, что вернется к работе 41-летний Михаил Вилков, которого наказали после матча 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

В службе коммуникаций РФС корреспонденту «СЭ» сообщили, что решение по спискам судей еще не принято.

(Александр Бобров)