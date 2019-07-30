Источник: "Зенит" рассчитывает закрыть сделку по Малкому в течение 48 часов

"Зенит" предлагает "Барселоне" 41 миллиона евро за нападающего "Барселоны" Малкома, сообщает RMC.

Однако отмечается, что "Барселона" все же рассчитывает получить за футболиста 45 миллионов евро. По данным источника, спортивный директор российской стороны в настоящее время находится в Барселоне, чтобы закрыть сделку, и надеется заключить соглашение в течение следующих 48 часов. Вероятнее всего речь идет о Хавьере Рибалте.

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев подтвердил факт переговоров о переходе Малкома в петербургский клуб, при этом заявив, что сумма трансфера, если он произойдет, будет ниже 40 миллионов евро. 22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее он выступал за "Коринтианс" и "Бордо".