Источник: «Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА

«Зенит» готов перехватить у ЦСКА нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча. Об этом сообщил в Twitter аргентинский журналист Хуампи Кабальеро. Питерцы вмешаются, если красно-синие в течение сегодняшнего дня не смогут договориться по трансферу.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в ЦСКА за 8,5 миллиона евро.

Считается, что представители 21-летнего аргентинца не достигли соглашения в переговорах с российским клубом по комиссии и условиям контракта футболиста. Агенты требовали комиссию в размере около 10 процентов от общей суммы трансфера.

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